Maldini: Chelsea na kontaktoi për Leaon, por ne e refuzuam – kemi projekte të rëndësishme me të Drejtori sportiv i Milanit, Paolo Maldini, ka folur në lidhje me zërat për një transferim të mundshëm të Rafael Leaos te Chelsea. Në një intervistë të dhënë së fundi, të cilën e bën të ditur Fabrizio Romano, Maldini ka pranuar që kishte kontakte me londinezët, por se “kuqezinjtë” e refuzuan ofertën e tyre. “Chelsea nuk…