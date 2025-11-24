Malaj: Kosova është investitori më i madh në Shqipëri, sot ndihem si vëlla i madh
Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, theksoi lidhjet e ngushta mes Shqipërisë dhe Kosovës në ceremoninë e përvjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë.
Ai shprehu se ndihet si një “vëlla i madh” i Kosovës dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ndërsjellë mes dy shteteve.
“113 vjet më parë, Ismail Qemali ngriti flamurin kombëtar dhe këta burra i thanë botës me një zë të fuqishëm që Shqipëria u shpall e pavarur. Kjo nuk ishte thjesht një deklaratë, por një simfoni e guximit dhe shpresës. Kur flas sot nga kjo sallë, nuk ndihem si ambasador, por si një vëlla i madh i Kosovës, që më pret me një sofër të madhe. Bashkëpunimi ynë është intensifikuar në çdo fushë, veçanërisht në atë të sigurisë, dhe jemi të hapur për tregti. Kosova është investitori më i madh në Shqipëri. Synojmë rritjen e binjakëzimeve lokale. Ndjej pulsin e një kombi vital që ka luftuar për lirinë e tij për shumë vite”, tha Malaj.
Malaj ndër tjerash përmendi edhe ish luftëtarët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë.