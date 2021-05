Maksimovic pozitiv me COVID-19

Këtë e ka konfirmuar Napoli përmes një komunikate në profilin zyrtar ‘Twitter’, transmeton lajmi.net.

Napoli ka konfirmuar që serbi nuk ka simptoma.

“Nikola Maksimovic ka regjistruar test pozitiv dje në testin e COVID-19. Lojtari nuk ka simptoma dhe do izolohet në shtëpi për një periudhë”, shkruhet në komunikatë.

📌 | Nikola Maksimovic recorded a positive test during yesterday morning's regular Covid-19 testing. The player is asymptomatic and will undergo a period of isolation at home pic.twitter.com/UKUmblh6o4

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) May 5, 2021