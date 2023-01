Makina me shpejtësi të madhe e godet Conor McGregor

Ylli i arteve të përziera marciale, postoi pamje menjëherë pas incidentit në “Instagramin” e tij, duke thënë se mund të kishte vdekur, transmeton lajmi.net.

Incidenti ka ndodhur në një rrugë tejet të gjatë, që besohet se është në Irlandë.

Duke filmuar pas aksidentit, kampioni irlandez i arteve të përziera marciale u shfaq pa frymë dhe tejet i tronditur.

“Morra një goditje nga një veturë tani nga mbrapa. Një pengesë nga dielli. Shoferi nuk mund të më shihte. Me shpejtësi të plotë drejt meje. Faleminderit Zot, nuk ishte koha ime. Faleminderit xhudos dhe mundjes. Vetëdija për uljen më shpëtoi jetën”, tha McGregor.

Videon pas rastit në fjalë e gjeni më poshtë.

So Conor McGregor just got hit by a car pic.twitter.com/HR9C1skhU4

— 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) January 27, 2023