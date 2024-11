Majore Manushaqe Nura, përshëndetet me uniformën e FSK-në Majore Manushaqe Nura ka bërë të ditur se është përshëndetur përfundimisht me uniformën e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK). Pas një karriere të gjatë dhe të përkushtuar, ajo shprehu emocionet e saj duke theksuar se po largohet me ndjenja të përziera, por me kokën lart dhe me respektin e fituar nga kolegët e saj.…