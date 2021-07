Majlinda Kelmendi dhe Akil Gjakova do të bartin flamurin e Kosovës në ceremoninë hapëse të “Tokyo 2020”

Sportistët kosovarë të cilët do ta bartin Flamurin e shtetit në ceremoninë hapëse të Lojërave Olimpike “Tokyo 2020” janë Majlinda Kelmendi dhe Akil Gjakova.

Majlinda Kelmendi dhe Akil Gjakova do të bartin flamurin në ceremoninë hapëse të Lojërave Olimpike “Tokyo 2020”.

Kampionia Olimpike në xhudo, Majlinda Kelmendi dhe kampioni i Evropës 2021 në xhudo, Akil Gjakova, do të bartin flamurin e Kosovës në ceremoninë hapëse të Lojërave Olimpike “Tokyo 2020”.

Për shkak të barazisë gjinore, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, ka vendosur që në ceremoninë hapëse të Lojërave Olimpike “Tokyo 2020”, bajraktarë të jenë dy sportistë të gjinive të ndryshme.

Në ceremoninë mbyllëse, bajraktar do të jetë mundësi Egzon Shala. Kelmendi kishte bartur flamurin edhe në ceremoninë hapëse të Lojërave Olimpike Rio 2016.

Ekipi olimpik i Kosovës përbëhet prej 11 sportistëve.

Ceremonia hapëse bëhet më 23 korrik në stadiumin olimpik të Tokios, me fillim prej orës 13:00 me kohën tonë lokale dhe në 20:00 me kohën lokale të Japonisë./Lajmi.net/