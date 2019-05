Majk: Nganjëherë lidhem për t’u ndarë, për ta nxjerrë një këngë

View this post on Instagram

Hejjj miq mos harroniiii, na ndiqni nesër në ora 21:40 te “Xing me Ermalin” me super spektakël, lojra dhe të qeshura pafundddd me @majkaveli dhe personazhet e teatrit “Boeing Boeing” 🤗😁 Do të kënaqeni shumëëëë…😁😁