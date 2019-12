Mahmood, i ftuar special në ‘Festivalin e Këngës’

Vera Grabocka dhe Alketa Vejsiu që po merren me organizimin e gjithë festivalit kanë premtuar se do ta shndërrojnë në një spektakël të vërtetë dhe siç duket kështu do të ndodhë. Pak ditë më parë u zbulua se Giusy Ferreri, Mahmood dhe Eleni Foureira do të jenë disa nga të ftuarit specialë të ‘Festivalit të 58-të të Këngës’.

Tashmë na ndajnë vetëm fare pak ditë nga festivali dhe surprizat po zbulohen pak nga pak. Sipas ‘RTSH.al’ fituesi i vitit të kaluar të ‘Sanremo’ që përfaqësoi Italinë në ‘Eurovision’, Mahmood, do të ngjitet në skenën e ‘Pallatit të Kongreseve’ ditën e enjte, 19 dhjetor.

Këngëtari i njohur do të performojë një kolazh me hitet e tij të fundit, duke përfshirë ‘Soldi’ dhe ‘Barrio’. Kjo është hera e parë që Mahmood këndon në Shqipëri dhe performanca e tij do të shoqërohet me efekte speciale në skenë.