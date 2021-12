Brendet e njohura vendore:Fluidi, Floil, Jaffa Champion, Jaffa Plus, Red Rain dhe RC Brand edhe këtë herë janë bashkuar në një fushatë të përbashkët të marketingut, duke i sjellë konsumatorëve të saj besnik një kënd magjik për festat e fundvitit.

‘Magic of Decembër’ është këndi që do të ju bëjë të përjetoni magjinë e dhjetorit.

Ejani dhe na vizitoni për tu bindur vetë. Mos harroni, në këndin magjik ju mund të fotografoheni me Babadimrin tonë FALAS dhe të shënoni dëshirën tuaj për këtë vit. Babadimri do ti përzgjedh 10 dëshirat me 31 Dhjetor. Për tu informuar se çka po vjen, ndiqni në rrjete sociale:

www.facebook.com/fluidiks

www.facebook.com/jaffaplusofficial

www.facebook.com/floilofficial

Magji e befasi për fundvit!