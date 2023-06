Madonna shtrohet me urgjencë në spital, përfundon në intubim Madonna u desh të dërgohej me urgjencë në spital dhe të intubohej pasi u zbulua se trupi i saj nuk reagonte në New York të shtunën – me menaxherin e yllit që konfirmoi se ajo vuante nga një ‘infeksion serioz bakterial’ që kërkonte një qëndrim disaditor në ICU. Frika e tmerrshme shëndetësore e yllit të…