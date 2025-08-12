Madonna nga Gaza, i drejtohet Papës: Ju lutem shkoni atje para se të jetë tepër vonë
Në një postim të ri, Madonna përqendrohet në një tragjedi të madhe të kohës sonë, vdekjen e fëmijëve nga uria në Rripin e Gazas, me rastin e ditëlindjes së djalit të saj, Rocco.
Siç shkruan ajo në mbishkrimin e postimit të saj në Instagram: “Politika nuk mund të sjellë ndryshim. Vetëm ndërgjegjja mundet. Kështu që i drejtohem një njeriu të Zotit. Sot është ditëlindja e djalit tim, Rocco. Mendoj se dhurata më e mirë që mund t’i jap si nënë është t’u kërkoj të gjithëve të bëjnë çmos për të ndihmuar në shpëtimin e fëmijëve të pafajshëm të zënë në zonën e zjarrit në Gaza. Nuk po tregoj me gisht, nuk po fajësoj, nuk po mbaj anë. Të gjithë po vuajnë. Dhe nënat e pengjeve. Lutem edhe për lirimin e tyre. Po përpiqem të bëj çmos që këta fëmijë të mos vdesin nga uria”.
Ajo thotë;
“Atë i Shenjtë,
“Ju lutem shkoni në Gaza dhe ndriçoni fëmijët para se të jetë tepër vonë. Si nënë, është e padurueshme për mua t’i shoh ata duke u torturuar. Fëmijët e botës u përkasin të gjithëve. Dhe ju jeni i vetmi që askush nuk mund t’ia mohojë hyrjen”.
” Portat humanitare duhet të hapen gjerësisht për të shpëtuar këta fëmijë të pafajshëm”.
” Nuk ka më kohë”.
“Të lutem thuaj që do të shkosh”.
» Me dashuri,
“Madona “.