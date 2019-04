Madonna dhe Maluma ‘të martuar’ në klip, këngëtarja vesh fustanin e bardhë

Madonna dhe Maluma kanë nisur xhirimet e projektit të ri.

Madonna dhe Maluma ditë më parë publikuan projektin “Medellin”, të cilin e sollën vetëm në versionin audio, shkruan lajmi.net.

Tashmë dyshja kanë filluar xhirimet e videoklipit të ri, në të cilin vijnë si çift i sapomartuar.

Në disa imazhe që Madonna ka ndarë me ndjekësit në Instagram, ajo shfaqet e veshur me fustan nusërie, ndërsa po vallëzonte me Malumën. /Lajmi.net/