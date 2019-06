Madeleine Albright më 12 qershor feston në Kosovë

Ish-sekretarja e Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Madeleine Albright me 12 qershor do të qëndrojë në Kosovë.

Ish-sekretarja e Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Madeleine Albright, do t’i bashkëngjitet popullit të Kosovës në shënimin e 20 viteve të lirisë, i cili do të mbahet më 12 qershor, ku edhe do të mbajë fjalim në tubimin qendror për shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-së në Kosovë.

Kjo është bërë e ditur nga këshillit organizativ për shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-së në Kosovë.

Siç thuhet në njoftom, Kosova po shënon këtë përvjetor historik të Kosovës bashkë me miqtë dhe aleatët tonë me të cilët ndajmë vlerat e paqes, lirisë dhe demokracisë, përcjell lajmi.net.

“Njëkohësisht, ne po nderojmë të kaluarën tonë dhe vizionin tonë për paqe të qëndrueshme”, thuhet në njoftimin e këshillit organizativ.

Tubimi qendror do të mbahet në sheshin “Skëndërbeu”, duke filluar nga ora 11:00. /Lajmi.net/