“Made in Kosova” – Maqedonci thotë se së shpejti pritet të ndërtohet fabrika e municionit dhe dronëve Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka takuar ambasadorin e Republikës së Turqisë, Sabri Tunç Angili, me të cilin ka biseduar për çështjen e bashkëpunimit bilateral në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ai bëri të ditur se së shpejti pritet të ndërtohet fabrika e municionit dhe dronëve “Made in Kosova” përmes marrëveshjes së nënshkruar me kompaninë…