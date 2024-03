“Made by Nana” produkte punëdore të bizhuterive – Pronarja flet për punën e saj Gazetarja e lajmi.net ka vizituar dyqanin e bizhuterisë “Made by Nana” në Pejë, me pronare Buqen, ku njëkohësisht është ajo që i bën ato produkte. Ajo tregoi se fillimisht punonte me rruaza më të lira e të thjeshta, por pastaj interesimi ishte mjaft i madh për bizhuteritë me perla të vërteta, andaj ndërkohë ajo filloi…