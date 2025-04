Macroni do ta vizitojë sërish Shqipërinë Një vit e gjysmë pasi shkeli për herë të parë tokën shqiptare, në të parën vizitë të një presidenti francez në Shqipëri, Emmanuel Macron rikthehet sërish. Vizita zyrtare e Macronit do të jetë në mes të muajit maj, në ditët kur në Tiranë zhvillohet edhe Samiti i komunitetit Politik Evropian, e që do të zbresë…