Macron uron Kosovën për 18-vjetorin e Pavarësisë, kërkon zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe Ohrit
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ka pranuar një letër urimi nga presidenti francez Emmanuel Macron, me rastin e 18 vjetorit të Pavarësisë.
Në letrën e Macronit, shkruan se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet një çështje e sigurisë evropiane dhe se Franca e mbështet dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian.
Ai ka deklaruar se Marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit kanë përcaktuar drejtimin, duke ashtuar se u takon dy palëve që t’i zbatojnë.
“Duke u mbështetur në vlerat tona të përbashkëta, në fusha po aq të ndryshme sa edhe thelbësore, si olimpizmi, frankofonia apo promovimi i të drejtave të grave, shpresoj që bashkëpunimi ynë të mund të zhvillohet në fusha kyçe për të ardhmen e Kosovës, përfshirë edhe përmes forcimit të shkëmbimeve tona ekonomike”, thuhet në letrën e Macron.
Shefi i shtetit francez, theksoi se ribashkimi i kontinentit evropian kalon përmes anëtarësimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian.
“Përballë çrregullimit dhe brutalizimit të botës, uniteti i kontinentit tonë duhet të mbetet prioriteti ynë i përbashkët”, ka theksuar Macron.