​Macron thotë se Franca do ta njohë Palestinën si shtet Presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi sonte se vendi i tij do ta njohë Palestinën si shtet. Në një deklaratë të postuar në rrjetin X, Macron tha se vendimi do të formalizohet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në muajin shtator. “Duke pasur parasysh angazhimin e saj historik për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme…