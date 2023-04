Macron: Të jesh aleat i SHBA-së nuk do të thotë të jesh vasal i saj Presidenti Francez Emmanuel Macron tha sot se të jesh aleat i Shteteve të Bashkuara nuk do të thotë të jesh vasal i saj, duke rikonfirmuar plotësisht deklaratat e tij të diskutueshme për Tajvanin. “Të jesh aleat nuk do të thotë të jesh vasal. Të jesh aleat nuk do të thotë se nuk kemi më të…