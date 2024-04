Macron pas takimit me Vuçiq: Pjesëmarrësit e sulmit në Banjskë të dalin para drejtësisë Presidenti i Francës Emmanuel Macron të hënën pas një takimi me Presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiq në Pallatin Elysee ka deklaruar se është e rëndësishme që pjesëmarrësit e konfliktit të armatosur në Banjska vitin e kaluar të dalin para drejtësisë. Tutje Macron ka thënë se “normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është premtim dhe peng për…