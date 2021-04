Macron-Kurtit: Shpresoj të vazhdoni dialogun,do të isha i lumtur t’ju mirëpres në Paris për të diskutuar për këtë

Në letër urimin e dërguar, Macron i ka shkruar Kurtit se duke votuar për listën që ai udhëhoqi gjatë zgjedhjeve të 14 shkurtit, shumica e votuesve që morën pjesë në votime shprehën dëshirën e tyre për ndryshim.

“Unë e di që ju synoni të realizoni reforma thelbësore, të cilat i kërkojnë bashkëqytetarët tuaj: forcimin e shtetit të së drejtës si dhe zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të Kosovës”, ka shkruar Presidenti Macron.

Këtu, ka thënë ai, duhet shtuar edhe lufta kundër pandemisë e cila duhet të ketë përparësi të menjëhershme, në kohën kur Kosova po preket rëndë dhe kur Bashkimi Evropian po mobilizohet për të ndihmuar vendet e rajonit për të përballuar krizën shëndetësore dhe pasojat e saj. Presidenti francez i ka dhënë mbështetjen e tij Kryeministrit Kurti për të gjitha prioritetet për të mirën e kosovarëve.

Macron gjithashtu tha se shpreson që Kurti do të vazhdojë dialogun me Serbinë, duke theksuar se do të ishte i lumtur ta mirëpres kryeministrin e Kosovës për të diskutuar rreth kësaj./Lajmi.net/