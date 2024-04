Macron kërkon që Kosova dhe Serbia t’i normalizojnë raportet

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, tha se normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është i nevojshëm.

Këtë deklaratë udhëheqësi francez e bëri përmes një deklarate të përbashkët për media me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, i cili gjendet në Paris në një vizitë zyrtare.

Macron po ashtu shprehu mbështetjen për integrimin e shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.

“Dua të përsëris angazhimin e Francës në favor të angazhimit evropian të Shqipërisë dhe më gjerë, të lëvizjes që kemi për Ballkanin Perëndimor. Siç e nënvizova para gjashtë muajve në Tiranë, këtu bëhet fjalë vetëm për të vepruar për bashkimin e Evropës, për ta bërë më të fortë, më sovrane në kontekstin e agresionit rus kundër Ukrainës, por gjithashtu përballë kërcënimeve dhe sfidave të përbashkëta. Është gjithashtu një premtim paqeje për të gjithë rajonin”, tha Macron sipas kryeministrisë shqiptare.

“Dua të përshëndes gjithashtu zërin e veçantë dhe të fortë të Shqipërisë në rajon dhe në skenën ndërkombëtare. Kështu ndodhi gjatë dy vjetëve të fundit kur vendi juaj ka qenë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Së fundmi, ju pritët në Tiranë një samit rajonal në të cilin ftuat edhe presidentin [e Ukrainës, Volodymyr] Zelensky, për të forcuar edhe më shumë mbështetjen ndaj Ukrainës. Ky ishte një moment i rëndësishëm për unitetin e rajonit dhe mbështetjes ndaj presidentit Zelensky dhe popullit të tij. Në të gjitha çështjet rajonale, është i nevojshëm normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ku zëri juaj është i çmuar”, shtoi udhëheqësi francez.

Rama, ndërkaq, vlerësoi raportet Shqipëri-Francë, që sipas tij, tashmë janë në një nivel tjetër. Ai falënderoi Macronin për, siç tha, vizionin e tij për një Evropë të përbashkët me përfshirjen e shteteve të Ballkanit Perëndimor.

Gjatë kësaj vizite, Rama dhe Macron do të nënshkruajnë një marrëveshje ndërqeveritare që do të thellojë bashkëpunimin mes shteteve, veçanërisht në fushën e menaxhimit të ujit, atë të turizmit të qëndrueshëm dhe inovacionit.

Takimi i Ramës me Macronin, vjen disa ditë pasi presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, u takua me udhëheqësin francez në Paris.

Pas takimit me Vuçiqin, Macron kërkoi që Kosova dhe Serbia të zbatonin Marrëveshjen në rrugën drejt normalizimit – të arritur vitin e kaluar – duke theksuar se Franca do të sigurohet që çdo hap i kësaj marrëveshjeje do të përmbushet.

Kjo marrëveshje, prej 11 nenesh, ndër tjerash parasheh edhe një nivel të vetëmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t’i zbatojnë, po ashtu, të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut.

Ai po ashtu kërkoi që të gjithë të përfshirët në sulmin ndaj Policisë së Kosovës në Banjskë të Zveçanit të përballen me drejtësinë.

Më 24 shtator të vitit të kaluar, një grup serbësh të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në Banjskë të Zveçanit, duke vrarë një rreshter. Gjatë shkëmbimit të zjarrit që pasoi, u vranë edhe tre sulmues serbë.

Kosova ka akuzuar Serbinë se qëndron prapa sulmit, akuzë që është hedhur poshtë nga Beogradi.

Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Millan Radoiçiq, ish-nënkryetar i Listës Serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit. /REL