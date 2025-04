Macron ia kërkon Vuçiqit normalizimin e raporteve me Kosovën: Jemi thellësisht të përkushtuar ndaj procesit “Ia theksova sërish se sa rëndësi i kushton Franca të ardhmes demokratike dhe evropiane të Serbisë”, nis postimin presidenti i Francës Emmanuel Macron, teksa ndau detaje nga takimi me homologun e tij serb Aleksandar Vuçiq. Macron tha se me Vuçiqin ka diskutuar edhe për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. “Franca është thellësisht e…