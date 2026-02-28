Macron: Franca nuk është përfshirë në sulmet ndaj Iranit, diplomacia duhet të rifitojë epërsinë

28/02/2026 20:18

Presidenti i Francë, Emmanuel Macron, ka folur nga Parisi për sulmet ushtarake ndaj Irani, duke theksuar se Franca as nuk ishte njoftuar paraprakisht dhe as nuk mori pjesë në operacionet e përbashkëta SHBA-Izrael.

“Prioriteti ynë absolut është siguria e shtetasve tanë dhe e aseteve tona,” tha Macron gjatë një takimi me Këshillin për Mbrojtjen dhe Sigurinë Kombëtare, transmeton lajmi.net.

Ai shtoi se “diplomacia duhet të rifitojë epërsinë” në trajtimin e situatës.

Para fjalës së presidentit francez, senatori republikan dhe aleati i Donald Trump, Lindsey Graham, kritikoi Evropën Perëndimore për “qetësinë jashtëzakonisht të butë” në deklaratat lidhur me këto sulme./lajmi.net/

