Macron: Franca nuk është përfshirë në sulmet ndaj Iranit, diplomacia duhet të rifitojë epërsinë
Presidenti i Francë, Emmanuel Macron, ka folur nga Parisi për sulmet ushtarake ndaj Irani, duke theksuar se Franca as nuk ishte njoftuar paraprakisht dhe as nuk mori pjesë në operacionet e përbashkëta SHBA-Izrael. “Prioriteti ynë absolut është siguria e shtetasve tanë dhe e aseteve tona,” tha Macron gjatë një takimi me Këshillin për Mbrojtjen dhe…
Bota
Presidenti i Francë, Emmanuel Macron, ka folur nga Parisi për sulmet ushtarake ndaj Irani, duke theksuar se Franca as nuk ishte njoftuar paraprakisht dhe as nuk mori pjesë në operacionet e përbashkëta SHBA-Izrael.
“Prioriteti ynë absolut është siguria e shtetasve tanë dhe e aseteve tona,” tha Macron gjatë një takimi me Këshillin për Mbrojtjen dhe Sigurinë Kombëtare, transmeton lajmi.net.
Ai shtoi se “diplomacia duhet të rifitojë epërsinë” në trajtimin e situatës.
Para fjalës së presidentit francez, senatori republikan dhe aleati i Donald Trump, Lindsey Graham, kritikoi Evropën Perëndimore për “qetësinë jashtëzakonisht të butë” në deklaratat lidhur me këto sulme./lajmi.net/