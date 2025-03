Macron flet në telefon me Vuçiqin, në “X” jep detaje rreth përmbajtjes Presidenti franzec, Emmanuel Macron, njofton se ka zhvilluar bisedë telefonike me homologun e tij serb Aleksandar Vuçiq. Macron informon se ata biseduan për tema “dypalëshe” si dhe diskutime rreth takimeve të fundit të Vuçiqit me Brukselin. Gjithashtu, Macron tha se Vuçiqit ia ka përsëritur dëshirën që ka që Serbia të vazhdojë përpara në rrugën Europiane.…