Macron deklarohet pas videos ku bashkëshortja shihet duke e goditur me shuplakë: Po bëja shaka me gruan time Një video publikuar së fundi shfaqi një moment aspak të zakonshëm në mes presidentit francez, Emmanuel Macron dhe bashkëshortes së tij, ku kjo e fundit shihej duke e goditur atë me shuplakë derisa po bëheshin gati të zbrisnin nga aeroplani. E pas kësaj, për media është deklaruar vetë presidenti francez në lidhje me pretendimet se…