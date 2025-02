Macron: BE do të ngrihet në këmbë përballë kërcënimit të tarifave të Trump BE-ja do të ngrihet në këmbë nëse synohen interesat e saj, ka thënë Emmanuel Macron, ndërsa liderët e bllokut kërkuan bisedime, në përgjigje të kërcënimit të fundjavës së Donald Trump për të vendosur tarifa ndëshkuese. “Nëse sulmohen interesat tona tregtare, Evropa si një fuqi e vërtetë, do të duhet të respektohet dhe për këtë arsye…