“Ma vendosën automatin në kokë” – Rrëfimi i Jonuzit për ngjarjen që i ndodhi para luftës

Qytetari Faik Jonuzi ka rrëfyer për jetën e tij para luftës në Kosovë, ku ka mbajtur biznes dhe kishte të punësuar disa punëtorë.

Ai ka thënë se ka pasur vështirësi në punë nga autoritetet atëherë.

“Jom marr npytje disa herë. Bile herën e parë ishte pak ma problem, herën e dytë as që kam mendu që janë ata. E kam pas automatin në kokë, krejt punëtorët i kam ndal aty, asnjë se kom lanë me dal, thash krejt keni me ngu çka po flas”, ka thënë Jonuzi për lajmi.net.

Ai ka treguar edhe se çfarë është pyetur në kontrollin që u zhvillua në kompaninë e tij dhe si ishte sulmuar më vonë në ditë tregu.

“Po pyet prej kujt e merrni rrogën ju, thash na e marrim prej Ibrahim Rugovës. Ishte lëvizje atëherë, m’veti sa punëtorë ke, m’thanë me çfarë plane punon thash me të Republikës së Kosovës. M’shajtën, than do të shihemi”, ka thënë Jonuzi.

Ai ka thënë se pas kësaj ngjarje, ishte përcjellur dhe sulmuar në treg, por që të njëjtit përsëri e kanë parë duke ju blerë fletore nxënësve. /Lajmi.net/

Rrëfimi i plotë: