“Ma shumë se ti” Beatrix sot publikon projektin e ri muzikor

“Ma shumë se ti” supozohet se është një tjetër dedikim për Donaldin, shkruan lajmi.net.

Ndërsa sot Beatrix përmes një “InstaStory” ka zbuluar se kjo këngë do jetë bashkëpunim me Dj Geek dhe do publikohet sot.

“Ma shumë se ti, sot ora 18:00”, ka shkruar Beatrix në “InstaStory”.

Kujtojmë që edhe kënga e kaluar e Beatrix “Faj” ishte dedikim për aktorin Donald Veshaj. /Lajmi.net/