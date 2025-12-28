“Ma mirë mos të isha gjallë të dielën mbrëma” – Ermal Sadiku i LDK-së i ra pishman që kandidoi për deputet – poston këngën e Medës
Ermal Sadiku, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet, ka shprehur zhgënjimin e tij pas rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhejtorit. Në një postim në rrjetet sociale, ai ka shkruar: “Ma mirë mos të isha gjallë të dielën mbrëma” dhe ka shpërndarë një këngë të këngëtarit Meda. Postimi i tij pasqyron pakënaqësinë e kandidatit…
Lajme
Ermal Sadiku, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet, ka shprehur zhgënjimin e tij pas rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhejtorit.
Në një postim në rrjetet sociale, ai ka shkruar: “Ma mirë mos të isha gjallë të dielën mbrëma” dhe ka shpërndarë një këngë të këngëtarit Meda.
Postimi i tij pasqyron pakënaqësinë e kandidatit pas humbjes së LDK-së në zgjedhjet e fundit, ku partia ka regjistruar rezultate të ulëta në të gjitha komunat./Lajmi.net/