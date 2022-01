“Ma mirë me marrë armën me na vra” – Qytetari flet i mllefosur për Kurtin

Gjatë një intervistë në ATV, një qytetar është shprehur i mllefosur me gjendjen aktuale në vend. Ai ka thënë se kryeministri Kurti ka nevojë për ide se si duhet qeverisur.

“Albin Kurti ka nevojë për ideja, se lidhje për qeverisje nuk ka. Gjitha premtimet që i ka dhënë edhe e ka mashtru popullin edhe e ka marrë votën me mashtrime. Veç zi e ma zi. Me këtë shtrenjtim të rrymës, kjo është ma mirë me marrë armën me na vra qysh na ka vra Milosevici, se çka është duke na bë Albin Kurti”, ka thënë ai.

Më poshtë keni intervistën e tij.