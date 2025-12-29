“Ma ke bërë dy herë follow, s’ta kam kthyer”, Hygerta e vë në siklet Labin, ky bën sikur s’e mban mend
Banorja e Big Brother VIP Kosova, Hygerta, e ka vënë në siklet Labin gjatë mbrëmjes së fundit, teksa të dy ndodheshin në dhomën e ndjenjës. Ajo i përmendi një situatë nga jashtë shtëpisë, e cila solli menjëherë reagime dhe diskutime mes tyre. Hygerta ia kujtoi hapur Labit një veprim në rrjetet sociale, duke i thënë:…
ShowBiz
Banorja e Big Brother VIP Kosova, Hygerta, e ka vënë në siklet Labin gjatë mbrëmjes së fundit, teksa të dy ndodheshin në dhomën e ndjenjës.
Ajo i përmendi një situatë nga jashtë shtëpisë, e cila solli menjëherë reagime dhe diskutime mes tyre.
Hygerta ia kujtoi hapur Labit një veprim në rrjetet sociale, duke i thënë: “Ma ke bërë dy herë follow, unë nuk ta kam kthyer”.
Nga ana tjetër, Labi u shfaq i habitur dhe u bë sikur nuk e mbante mend një veprim të tillë.
Biseda vijoi edhe në prani të banorëve të tjerë: Hygerta thotë: “Më ka bërë dy herë follow, s’ia ktheva”.
Ludo Lee thotë: “Ti krejtve ua ke bërë follow a?”
Labi: “Ndoshta po”.
Hygerta thotë: “Si ndoshta, mos me thuaj mua ndoshta. Më ke bërë follow, s’ta ktheva, e hoqe, më bëre prapë, s’ta ktheva, prandaj më more inat dhe mu sule”.
Labi më pas thotë: “E kam parë listën nëpër medie dhe i kam bërë”.
Situata u komentua edhe nga banorët e tjerë, ndërsa momenti u konsiderua si një nga episodet më të sikletshme të mbrëmjes brenda shtëpisë së BBVK.