“Ma kabull e boj m’u smu se me shku te të afërmit në perëndim”, qytetari befason me përgjigjen kur pyetet se a do t’i vizitojë të afërmit Liberalizimi i vizave u ka mundësuar qytetarëve të Kosovës që të mund të shkojnë në vizitë tek të afërmit që jetojnë në zonën Schengen. Njëri prej qytetarëve, i pyetur se a do të pritet mirë nga të afërmit që i ka jashtë, befasoi duke thënë se më mirë do të sëmurej se të shkonte. “Ma…