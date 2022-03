Lyon zyrtarizon nënshkrimin me lojtarin e Shakhtarit, Tete

UEFA ka njoftuar se lojtarët që luajnë në ligën ruse dhe ukrainase mund të nënshkruajnë një kontratë me klub të ri deri në qershor.

Këtë e ka shfrytëzuar ekipi nga Franca, Lyon që e kanë nënshkruar me mesfushorin e Shakhtar Donetsk, Mateus Cardoso Lemos Martins i njohur si Tete, konfirmon gazetari italian, Fabrizio Romano.

Lyon ka njoftuar se sulmuesi brazilian do jetë në ekipin e tyre në formë huazimi deri në fund të këtij sezoni.

Tete në 17 paraqitje me ekipin ukrainas këtë sezon, ka shënuar nëntë gola dhe ka dhuruar një asistim./Lajmi.net/

Official. Shakhtar Donetsk winger Tetê leaves the club to join Olympique Lyon, statement confirms. Paperworks completed today morning. 🇧🇷🤝 #OL pic.twitter.com/8GhQ78QyEr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2022