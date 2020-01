LVV: Takimi i radhës drejt marrëveshjes për koalicionin me LDK-në është nesër

Lëvizja Vetëvendosje është deklaruar pas përfundimit të takimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës.

As sot Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisje.

Se janë përafruar qëndrimet rreth arritjes së marrëveshjes LVV-LDK, u konfirmua edhe nga vetë partia e Albin Kurtit, raporton lajmi.net.

Përmes një postimi në profilin zyrtar të Lëvizjes Vetëvendosje, u bë e ditur se edhe nesër do të ketë një takim të radhës me LDK-në, takim ky që do të jetë drejt arritjes së marrëveshjes.

Njoftimi i plotë pa ndërhyrje:

Në kuadër të rifillimit të bisedimeve, në takimin e sotëm ndërmjet Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, pati përafrim.

Takimi i radhës drejt marrëveshjes për koalicionin qeverisës LVV-LDK është nesër. /Lajmi.net/