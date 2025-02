LVV, LDK dhe PDK ndëshkohen me gjoba të majme nga PZAP për shkelje në fushatë

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) ka shqiptuar gjoba të larta ndaj subjekteve politike për shkeljet e bëra gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025. Deri më 2 shkurt, vlera totale e gjobave të vendosura nga PZAP ka arritur në 515,000 euro.

Gjobat janë shqiptuar për shkelje të ndryshme të Kodit të Etikës, duke përfshirë përdorimin e gjuhës nxitëse të urrejtjes, përdorimin e resurseve publike për qëllime elektorale, vendosjen e materialit propagandistik në hapësira publike pa leje dhe përfshirjen e fëmijëve në aktivitetet e fushatës.

Subjektet më të ndëshkuara nga PZAP

Sipas vendimeve të PZAP, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) kryeson listën e shkelësve me 30 raste të evidentuara, e ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me 20 raste, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 19 raste, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) me 8 raste dhe Koalicioni për Familjen me 5 raste.

Në aspektin financiar, gjobat janë shpërndarë si më poshtë:

Lëvizja Vetëvendosje (LVV) – 171,000 euro

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) – 125,000 euro

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) – 97,500 euro

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) – 66,200 euro

Koalicioni për Familjen – 26,100 euro

Lista Serbe – 13,500 euro

Partia Liberale Egjiptiane (PLE) – 3,000 euro

SRB Demokratija – 7,500 euro

Partia Kosovksi SRBA – 7,200 euro

Nova Stranka – 1,500 euro

Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës (IRDK) – 1,500 euro

Partia e Ashkalinjve për Integrim – 1,000 euro

Shkeljet më të shpeshta gjatë fushatës

PZAP ka evidentuar një numër të madh shkeljesh nga subjektet politike, duke përfshirë:

Përdorimi i gjuhës së urrejtjes: Disa kandidatë kanë përdorur retorikë përçarëse dhe fjalor ofendues kundër kundërshtarëve politikë gjatë tubimeve dhe postimeve në rrjete sociale.

Keqpërdorimi i resurseve publike: Kandidatë dhe zyrtarë të caktuar janë kapur duke shfrytëzuar hapësirat publike dhe institucionet shtetërore për promovim elektoral.

Vendosja e materialeve propagandistike pa leje: Posterët dhe banderolat e partive janë vendosur në hapësira publike pa lejen e autoriteteve përkatëse.

Përdorimi i fëmijëve në aktivitete elektorale: Në disa raste, janë raportuar tubime elektorale ku kanë marrë pjesë fëmijë nën moshën 15 vjeç, duke shkelur rregullat e fushatës.

PZAP ka theksuar se masat ndëshkuese synojnë të mbajnë një proces zgjedhor të drejtë dhe të lirë nga presionet e paligjshme. Megjithatë, mbetet për t’u parë nëse këto gjoba do të kenë ndikim në sjelljen e partive politike në ditët e mbetura të fushatës.

Zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025 pritet të jenë një ndër proceset më të vëzhguara, duke pasur parasysh tensionet politike dhe sfidat në respektimin e rregullave zgjedhore.