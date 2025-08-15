LVV ia shuan shpresat Nismës për postin e kryeparlamentarit
Deputetja, e LVV-së Arbëreshë Kryeziu, ka vazhduar akuza drejt partitive opozitare për bllokim të konstituimit të Kuvendit.
Ndërsa, sa i përket koalicioneve të mundshme, Kryeziu tha se së fundmi Kurti është takuar me përfaqësuesit politik të Nismës Socialdemokrate për arritjen e një marrëveshje, por sipas saj Nisma nuk mund të kërkojë postin e kryeparlamentarit me një fuqi politike që ka vetëm tre deputetë.
“Ne duhet të arrijmë në një standard kur partitë politike duhet të kërkojnë varësisht të fuqisë politike që e kanë. Në këtë rast mendoj se është gabim që një subjekt politik i cili i ka tre deputetë të kërkoj të marrë postin e kryeparlamentarit, ndërkohë që ne brenda LVV-ja kemi deputetë të cilët janë nga GUXO dhe Alternativa e që është dyfishi i numrit të deputetëve që i ka NISMA dhe të cilët nuk kanë kërkuar asnjëherë të marrin postin e kryepalamentarit’’, tha Kryeziu për rtv21.