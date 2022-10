VV dje e përmendi si “terminali i djemve të Isa Mustafës”, kjo është zyra e kompanisë “Intereuropa” në Slloveni

Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar gjatë ditës së djeshme në Facebook një video ku akuzohen politikanë kosovarë se kanë privatizuar me nepotizëm disa nga terminalet kryesore në Kosovë dhe se kanë përfituar dhjetëra-miliona euro prej tyre.

Në këtë video të LVV-së, e cila nga opozita dhe shoqëria civile është konsideruar si propaganduese e tendencioze, përmendet edhe terminali që LVV i referohet si “terminali i djemve të Isa Mustafës”, shkruan lajmi.net.

“Ju kujtohet se si një deputete pati fituar terminal në këmbim të votimit të një Presidenti, një fat të ngjashëm kanë pasur edhe terminalet tjera të privatizuara. Pra, terminali i Margarita Kadriut, terminali i djemve të Isa Mustafës, terminali i Sami Lushtakut, terminali i Devollve.”, thuhet në këtë video.

Lidhur me këtë video të Lëvizjes Vetëvendosje ka reaguar vet djali i Isa Mustafës, Besnik Mustafa nëpërmjet një statusi në Facebook-un e tij ku ka thënë se terminali për të cilin po flet Lëvizja Vetëvendosje është “Intereuropa”, një kompani sllovene.

Edhe në uebfaqen e “Intereuropa” në internet, ju mund të gjeni një përshkrim të shkurtër të kompanisë e cila thotë se “Intereuropa Group, kontrollohet nga kompania mëmë e saj Intereuropa d.d. e vendosur në Koper (Slloveni), dhe është e pranishme në 9 vende me rrjetin e saj të biznesit me anë të 12 kompanive respektive.”

Gjithashtu, në këtë përshkrim thuhet se rrjeti i njësive të biznesit dhe terminaleve të logjistikës i kompanisë Intereuropa d.d është i shpërndarë në: “Slloveni, Kroaci, Bosnja e Hercegovinë, Serbi, Maqedoni, Mali i Zi, Kosovë, Shqipëri, dhe Ukrainë.”.

Lajmi.net ka arritur të sigurojë fotografi të selisë qëndrore të kompanisë Intereuropa d.d në Koper të Sllovenisë, ndërsa vet Besnik Mustafa në postimin e tij në Facebook ka thënë se konfiskimi dhe mbyllja është e mundur, por për këtë LVV-ja dhe Qeveria do të përballen me shtetin slloven dhe jo me djemtë e Isa Mustafës.

Këto janë fotografitë e selisë qëndrore të kompanisë:

Në anën tjetër, ajo që vlen të theksohet është se drejtor i kompanisë “Intereuropa” në Kosovë është Arben Mustafa dhe zëvendësdrejtor Jeton Vokshi, por nuk dihet nëse Mustafa ka ndonjë pozitë ose raport tjetër me këtë kompani.

Lajmi.net ka tentuar të kontaktojë me Mustafën, por i njëjti nuk është përgjigjur deri në momentin e publikimit të këtij artikulli. /Lajmi.net/