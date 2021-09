Luuk De Jong: Është një mundësi e madhe për mua të luajë në klubin më të madh në botë

De Jong është shprehur i lumtur me kalimin te Barcelona.

Barcelona arriti të transferojë De Jong nga Sevilla në formë huazimi për një sezon me të drejten e blerjes më pas, transmeton lajmi.net.

Futbollisti është shprehur shumë i lumtur me transferimin te ‘Blaugranët’.

Kalimi im në Barcelonë ishte i mahnitshëm, mezi pres të bëj gjëra të mira atje për klubin dhe tifozët. Do të punoj shumë çdo ditë për të dhënë më të mirën time, do të shohim se çfarë do të ndodhë.”

“Unë gjithmonë kam pasur një marrëdhënie të mirë me Koeman, ai ishte trajneri i ekipit kombëtar dhe ne folëm shumë për çështjet taktike dhe gjithçka që lidhet me futbollin.”

“Për mua Koeman është një trajner i mirë dhe ai është shumë i sigurt në aftësitë e mia. Me ardhjen time, Koeman do të ketë një ‘kokë’ tjetër në sulm, dhe kjo është ajo për të cilë kanë nevojë në Barcelonë.”

“Unë kam një marrëdhënie të mirë edhe me Memphis. Ne kemi luajtur së bashku në PSV Eindhoven dhe në ekipin kombëtar të Holandës. Më pëlqen shumë Frenkie, ai luan futboll në një mënyrë simpatike, ai është një lojtar i madh.”

“Unë e njoh edhe Ter Stegenin, unë kam qenë me të gjatë kohës kur luaja në Borussia Mönchengladbach në Gjermani. Unë njoh shumë lojtarë në ekip, nuk do të jetë e vështirë të përshtatem këtu.”, përfundoi Luuk De Jong.

Në ndërkohë nga Barcelona është larguar Antoine Griezmann që u rikthye te Atletico Madrid. /Lajmi.net/