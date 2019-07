Lutjet publike të Vetëvendosjes për koalicion parazgjedhor s’i bëjnë përshtypje LDK-së

Menjëherë pas lajmeve për dorëheqjen e Haradinajt dhe ftesën e tij nga Gjykata Speciale, reagoi edhe kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti.

“Dorëheqje e vonuar, me arsye të gabuar”, e quajti lideri i Vetëvendosjes dorëheqjen e Haradinajt, duke kërkuar menjëherë zgjedhje për formimin e qeverisë të re.

Reagime pati nga të gjithë liderët e partive politike dhe të gjithë u shprehën të gatshëm për zgjedhjet e reja, duke përfshirë këtu edhe vet partinë e kryeministrit në detyrë, Ramush Haradinaj.

Por, jehonë më të madhe pati mundësia e një koalicioni parazgjedhor mes dy partive më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje.

Këta të fundit, pa rezerva dhe publikisht i bënë thirrje partisë së udhëhequr nga Isa Mustafa për listë të përbashkët në zgjedhje.

Albin Kurti në konferencë për media e pranoi se do të bashkëpunonte me LDK-në edhe para zgjedhjeve.

“Jemi të interesuar ta krijojmë paraprakisht një subjekt qe e kthen shpresën në Kosovë dhe formon një efekt sinergjik që edhe dalja të jetë masive dhe jo vetëm një fitore e madhe”, tha Kurti në atë konferencë.

Ndërsa, deputetja e kësaj partie, Albulena Haxhiu muaj më parë kishte thënë se në rast të ndonjë koalicioni parazgjedhor, Albin Kurti duhet të jetë kandidat për kryeministër.

Ndërsa, siç duket, thirrjet publike të Lëvizjes Vetëvendosje nuk i kanë bërë përshtypje Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Zëdhënësi i kësaj partie, Besian Mustafa në një prononcim për lajmi.net është shprehur se LDK preferon të shkojë e vetme në zgjedhje.

Ai është shprehur se do t’i shqyrtojnë opsionet e mundshme, por se parapëlqejnë të shkojnë të vetëm në zgjedhje.

“Atmosfera është natyrisht, si çdo parti politike me i shqyrtu opsionet e mundshme, por parapëlqim ose preferencë kemit ë shkojmë vet. Kjo nuk ka të bëjë me Vetëvendosjen, ka të bëjë veç me preferencën tonë, që këtë herë po duam të shkojmë vet”, tha Mustafa për lajmi.net.

Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbyllur procesin e brendshëm zgjedhor dhe tani pritet që me datë 3 gusht të mbahet Kuvendi Qendror ku zgjidhet edhe kryetari i partisë.

Emrat më të përfolur për të parin e LDK-së janë Lutfi Haziri, Agim Veliu, Vjosa Osmani e madje edhe kryetari i tanishëm Isa Mustafa.

Në media është raportuar se ka marrëveshje brenda LDK-së që Agim Veliu të jetë kryetar i partisë, Lutfi Haziri kandidat për kryeministër, ndërsa se Isa Mustafa është tërhequr nga gara.

Se çfarë do të ndodh me zgjedhjet e brendshme të LDK-së dhe me koalicionin e mundshëm me Vetëvendosjen mbetet të shihet. /Lajmi.net/