Lutfi Haziri akuza kryeministrit Kurti: Ai ka agjendë të fshehur

Haziri ka thënë se në raport me dialogun me Serbinë, asnjë prej objektivave të Kurtit nuk kanë kaluar.

“Mos gjetja në këtë situatë të mirë edhe mos kapitalizimi i këtij momentumi nga ana e qeverisë, por e kundërta e asaj ndodhi, ne na ka sjellë në këtë pikë që tani të themi është një mjegull politike e vështirë të largohet sepse krejt këtë e ka sjellë sipas krejt asaj që ne po e shohim një agjendë e fshehur e kryeministrit”, ka thënë Haziri në Rubikon.

Sipas tij, kjo agjendë e fshehur e Kurtit nuk po zbardhet në asnjë situatë të re apo të vjetër.

“Kryeministri ka dalë me vizion të tij, ka dalë me objektiva, ka dalë me disa propozime që i ka përmendur te opozita ose s’i ka përmendur. Në raport me dialogun, asnjë nuk ka kaluar sepse asnjë nuk është zbardhur deri në fund dhe me vetë faktin kur të tjerët presin shtensionim, ndodh tensionimi i situatës”, tha ai.

Tutje, Haziri ka shtuar se gjatë Qeverisjes së Kurtit për dy vjet e gjysmë, shtatë kriza janë krijuar në veri të Kosovës.