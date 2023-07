Lushtaku: Qeveria zdraVo e ka vendin në Beograd Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka reaguar edhe një herë mbi zhvillimet e fundit, duke thënë se ‘pushtetarëve u doli në shesh bashkëpunimi i tyre me strukturat kriminale serbe dhe është e natyrshme që të tillët Radojçiçin e quajnë partner’. Lushtaku thotë se ‘populli i Kosovës do të zgjohet dhe nuk do ta lejoj zhbërjen…