Lushtaku: Qeveria nuk zvogëloi varfërinë, ka qytetarë që jetojnë me 45 euro në muaj

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Merigm Lushtaku tha se asnjë amendament i deputetëve nuk është marrë parasysh nga komisioni për buxhet. Ai tha se kjo qeveri me keqqeverisjen e saj ka bërë që qytetarët të humbin shpresën për të jetuar në Kosovë.

Lushtaku në seancën e sotme të Kuvendit, ku po shqyrtohet për herë të dytë projektligji për buxhetin e vitit 2024, shtoi se vendimi i qeverisë për t’i ndihmuar kategorinë e pensionistëve dhe fëmijëve, është për t’i mashtruar ata, pasi sipas tij, për 11 muaj nuk është kujtuar t’i ndihmojë qytetarët.

“Është për fat të keq që duhet të vërtetojmë në kurrizin e qytetarëve se çfarë është në gjendje të bëjë Qeveria Kurti vetëm për t’i mashtruar qytetarët dhe vetëm për të paraqitur hipokrizinë e tyre edhe në fund të vitit, duke bërë që gjoja në fund të vitit po ndihmon qytetarët dhe kategoritë më të ndjeshme. Ndërsa këto 11 muaj nuk është kujtuar t’i ndihmojë ato shtresa”, tha Lushtaku.

Ndërsa, derisa shtoi se asnjë investim kapital nuk është realizuar, apo nuk ka projekte të mëdha që ka investuar kjo qeveri.

“Kjo Qeveri do të mbahet mend vetëm për demagogji dhe vetëm për keqqeverisje, për mungesë të transparencës, për bllokim të komisioneve hetimore, për fshehje të hajnive dhe për degradim të çdo institucioni dhe çdo dinjiteti të qytetarëve të vendit. Qytetarët po e humbin çdo ditë interesimin për të jetuar në Kosovë dhe të shohin të ardhmen e tyre këtu. Dhe nuk mund t’i mbajnë qytetarët me një shtesë të fund vitit vetëm pse qeveria nuk ka ditur të implementojë projektet kapitale. Qeveria Kurti nuk ka ditur të sjellë një projekt të madh që të zvogëlojë varfërinë në Kosovë. Ne ende kemi qytetarë që jetojnë me nga 45 euro në muaj…përkundrazi ju i keni pasuruar njerëzit e juaj, keni pasuruar në kurriz të partisë, të atyre që juve ju kanë besuar që do të ndjeni ndryshimin, por po dëshmohet që ekspertet e juaj po paguhen me 7500 euro, besa edhe me 1 mijë euro në ditë për të vjedhur buxhetin e Kosovës më shumë”, tha mes tjerash ai.

Ai po ashtu se marrëveshjet ndërkombëtare nuk janë implementuar qëllimisht.