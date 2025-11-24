Lushtaku pret në takim Ali Ahmetin: E vlerësojm angazhimin e tij në shërbim të shqiptarëve në të gjitha shtetet e trojet tona
Kryetari i Komunës së Skenderajt i cili është zgjedhur në zgjedhjet e 12 tetorit, ka pritur në takim kryetarin e BDI-së, Ali Ahmetin.
Ai ka falënderuar Ahmetin për vizitën dhe urimet e përzemërta për zgjedhjet e 12 tetorit, shkruan lajmi.net.
“E vlerësojmë lartë punën dhe angazhimin e z. Ahmeti në shërbim të shqiptarëve jo vetëm në Maqedoninë Veriore por në të gjitha shtetet e trojet tona”, ka shkruar Lushtaku në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i tij: