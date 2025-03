Lushtaku për Thaçin: Me grushtin lart, tregoi forcën dhe unitetin që na bashkon

Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku ka reaguar pas vizitës së ish-presidentit Hashim Thaçi te varri i babait të tij, Haxhi Thaçit.

Përmes një postimi në Facebook, Lushtaku thotë se edhe pse vizitoi varrin e babait, Thaçi tregoi forcën dhe unitetin që i bashkon të gjithë.

“Në këto ditë të rënda, ne vizituam familjen tënde për ngushëllime, bashkë me mijëra qytetarë nga trojet shqiptare! Sot, ti vizitove varrin e babait tënd, njeriun që të rriti dhe të inspiroi. Dhe në atë moment, me një shenjë falënderimi dhe me grushtin lart, tregove forcën dhe unitetin që na bashkon të gjithëve! President, Kosova po të pret!”, ka shkruar ai.