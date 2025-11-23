Lushtaku: Memli Krasniqi ka dhënë leksion për të gjithë politikanët, nuk është lehtë ta udhëheqësh partinë pas Thaçit e Veselit
Mërgim Lushtaku, deputeti i PDK-së, ka folur lidhur me zhvillimet brenda partisë që ai përfaqëson. Lushtaku ka shpjeguar arsyet e dorëheqjes së Memli Krasniqit nga drejtimi i PDK-së, duke e falënderuar atë për përgjegjshmërinë e treguar. “Besoj në deklarimin e kryesisë, sipas së cilës për ne kjo ishte e befasishme. Ai e kishte menduar dorëheqjen…
Lajme
Mërgim Lushtaku, deputeti i PDK-së, ka folur lidhur me zhvillimet brenda partisë që ai përfaqëson.
Lushtaku ka shpjeguar arsyet e dorëheqjes së Memli Krasniqit nga drejtimi i PDK-së, duke e falënderuar atë për përgjegjshmërinë e treguar.
“Besoj në deklarimin e kryesisë, sipas së cilës për ne kjo ishte e befasishme. Ai e kishte menduar dorëheqjen për më shumë se një vit, për arsye personale dhe për t’i dhënë më shumë hapësirë partisë. Prandaj unë e falënderoj. Nuk është e lehtë ta udhëheqësh partinë pas Kadri Veselit dhe Hashim Thaçit, por megjithatë ai e ka udhëhequr me sukses. Besoj se ka dhënë një leksion për të gjithë politikanët. E vlerësoj si akt politik; ka qenë edhe strategji që Bedri Hamza të jetë në krye.” – tha Lushtaku për euronews.al.