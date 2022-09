Lushtaku – Kurtit: Mos luaj me ndjenjat e popullit, mendësi e pushtetarëve të shekullit të kaluar Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mërgim Lushtaku ka reaguar pasi kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka përmendur sërish një luftë të mundshme në Kosovë dhe kësaj here për një media kroate. Lushtaku në reagimin e tij në Facebook ka thënë se kryeministri Kurti nuk duhet të luaj me ndjenjat e popullit pasi prezenca e…