Lushtaku: Kjo qeveri e shkelë dinjitetin dhe gjakun Ndër pjesëmarrësit e protestës për veteranët ishte edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Mërgim Lushtaku. Ai tha se do të jetë pjesë e çdo proteste me vlera kombëtare do t’i bashkangjitet. “Kjo qeveri e shkelë këtë dinjitet, këtë gjak dhe sakrificë dhe pavarësinë e arritur me mund”, tha Lushtaku.