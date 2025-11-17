Lushtaku flet pas konventës së PDK-së
Lajme
Anëtari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh kryetar i zgjedhur i komunës se Skenderajt, Sami Lushtaku është deklaruar shkurt para mediave pas zgjedhjes se Bedri Hamzës kryetar të partisë.
Ai tha se konventa për zgjedhjen e kryetari ishte sipas rregullave.
“Besoj se gjithçka ke sipas rregullave”, tha ai.
Përndryshe, në këtë konventë Bedri Hamza ka marrë besimin e shumicës së delegatëve dhe pa asnjë votë kundër./kp