Lushtaku e krahason Kurtin me Millosheviqin: S’e di a o n’pushtet Jugosllavia a Albini Nënkryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, e ka krahasuar kryeministrin Albin Kurti me ish-kasapin e Ballkanit, Slobodan Millosheviq. E ky krahasim ka ardhur si pasojë e pakënaqësisë së Lushtakut me ndarjet buxhetore për vitin 2024. Nënkryetari i Skenderajt, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, e sheh absurde mospërkrahjen e Qeverisë për vitin…